Extra maatregelen Nederlandse evenementen door hitte

Onbeperkt drinkwater

Dat laatste mogen de 35.000 bezoekers van het uitverkochte We Love The 90s-festival zaterdag in het Nijmeegse Goffertpark ook. Volgens de organisatie geldt een maximumgrootte van 30 centimeter voor de pistooltjes. Op het festivalterrein staan verder overal emmers met sponzen erin en veel extra watertappunten.

Parasol

Een paraplu met stompe punt is toegestaan om als parasol te gebruiken. De organisatie plaatst extra blowers in de danstent en raadt mensen aan om daar regelmatig even af te gaan koelen. Voor het eveneens uitverkochte Kings of Hardstyle-festival, dat zondag op hetzelfde terrein in Nijmegen plaatsheeft, gelden dezelfde extra maatregelen.



Strandfestival Zand in Almere heeft eveneens extra waterpunten geregeld voor de 25.000 bezoekers. Mensen mogen flesjes water meenemen het terrein op, zodat ze die kunnen bijvullen. ,,Verder raden we iedereen aan voldoende zonnebrand maar ook regenkleding mee te nemen, voor het geval er een bui valt'', zei een woordvoerder.