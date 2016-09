Extra managers slokken zorggeld op

In 2006 werd het nieuwe zorgstelsel ingevoerd en sindsdien groeit het aantal managers in ziekenhuizen jaarlijks met 12 procent, staat in een onderzoek van het gerenommeerde bureau Panteia. Tegelijkertijd zijn er elk jaar 8 procent meer ict'ers actief in de ziekenhuizen. In totaal gaat het om 4500 extra banen. Die aanwas is ook terug te zien in de loonkosten: die stegen in de periode 2007-2014 met gemiddeld 290 miljoen per jaar, aldus de Panteia-onderzoekers.



Ziekenhuismanager

Over de hele periode gaat het dan om 2,3 miljard euro extra. Een manager verdient ongeveer 70.000 euro bruto per jaar, een ICT-medewerker zo'n 55.000 euro. Waar zijn al die leidinggevenden voor nodig? Een van de vele personeelsadvertenties voor ziekenhuismanagers op een vacaturesite geeft het antwoord: ,,U plant, stuurt, coördineert en evalueert het aanbod van gezondheidszorg."



Concreet moeten managers met zorgverzekeraars deals maken over tarieven, de operationele kosten binnen de perken houden en zorgen dat hun ziekenhuis zo veel mogelijk behandelingen verricht, maar weer niet teveel. Anders worden ze namelijk op hun budget gekort.