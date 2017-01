Extra spitstreinen zijn flink onbetrouwbaar

'Ik ben maar verhuisd'

De 20-jarige studente Dominique de Wit uit Enkhuizen is één van de reizigers die door de uitvallende treinen is gedupeerd. ,,Ik ben in september maar in Amsterdam gaan wonen, omdat ik dat treinreizen echt niet meer aankon'', verklaart de studente. De Noord-Hollandse heeft geen goed woord over voor de treinverbinding tussen Enkhuizen en de hoofdstad. ,,Als alles goed gaat ben je er zo, maar dat is dus meestal niet het geval. De treinen zitten bovendien overvol. Negen van de tien keer kon ik staan.''



De studente luchtvaartdienstverlening die op Schiphol werkt en in Hoofddorp op school zit zegt te zijn verhuisd om 'rust te kunnen pakken'. ,,Met de trein van 6.54 zou ik om 8.25 uur op school aankomen, maar dat haalde ik in de praktijk eigenlijk bijna nooit. Als je na half negen aankomt mag je bij ons de les niet meer in. Dus uit voorzorg nam ik twee treinen eerder.''



Gevolg is dat ze dagelijks bijna twaalf uur van huis was. ,,Ik ging om half zeven de deur uit en kwam pas om een uur of zes weer binnen. Toen ik een kamer aangeboden kreeg, twijfelde ik geen moment.''