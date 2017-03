Facebook-koeien Doetinchemse boer doen het goed op internet

Verdachte hotelmoorden Arnhem 14 dagen langer vast

12:16 De 47-jarige man die wordt verdacht van twee moorden in een voormalig hotel in Arnhem moet in elk geval veertien dagen langer in de cel blijven zitten. Dat heeft de onderzoeksrechter in Arnhem vanochtend besloten. De man meldde zichzelf vrijdagavond bij de politie, die al naar hem op zoek was.