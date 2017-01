Facebook platform voor illegaal streamen films

Facebook wordt gebruikt als platform om illegaal films te streamen. Op het sociale medium staan pagina’s waar je op bepaalde tijdstippen recente films via een stream bekijkt. Piraterijbestrijder Stichting Brein stelt een onderzoek in naar deze ‘facebookbioscopen.’

Het gaat om pagina’s als @livebioscoop en @livebios. Bij @livebioscoop wordt ’s ochtends een animatiefilm vertoond. ’s Avonds kun je kijken naar een thriller, actie-, of horrrorfilm, bijvoorbeeld Arrival of The Bye Bye Man. De pagina @livebioscoop heeft al duizenden likes en roept bezoekers zelfs op tot ‘een kleine donatie, zodat wij meer films kunnen live streamen en de pagina actief kunnen houden.’ Het doel is een bescheiden 500 euro, de teller staat op 20 euro.

Sander van Voorst van Tweakers heeft @livebioscoop bekeken en krijgt zeer stellig de indruk dat films zonder auteursrecht worden getoond. ,,Dit ziet er weinig professioneel uit.’’ Hij zag nog niet eerder zulke facebookpagina’s. ,,Illegaal streamen wordt toch voornamelijk gedaan via mediaspelers en browsers.’’

Misdrijf

Directeur Tim Kuik van Stichting Brein kondigt een onderzoek aan. ,,Dit lijkt mij geen gebruikelijke manier om films aan te bieden. We gaan natrekken of hier auteursrechten worden geschonden. Inbreuk op auteursrecht is een misdrijf.’’ Het is overigens niet de eerste keer dat Stichting Brein bij Facebook aan de bel trekt. In 2016 zijn 231 sites offline gehaald, waaronder 18 Facebookpagina’s. Hier werden liedjes en e-boeken illegaal aangeboden. ,,Het streamen van films op Facebook zagen we niet eerder.''

Quote We gaan natrekken of hier auteursrechten worden geschonden Tim Kuik, Stichting Brein

Het 'streamrippen' heeft ook de volle aandacht van Jaap Bruijnen, directeur Filmdistributeurs Nederland. Maar steeds duiken nieuwe manieren op om auteursrechten te omzeilen. De oplossing is niet alleen handhaven, denkt Bruijnen. ,,Je moet ook zorgen voor een goed legaal aanbod en de consument informeren wat wel en niet illegaal is.’’ De FDN hoopt een oplossing te bieden met de lancering van Film.nl, een soort Funda voor films.

Facebook verwijst naar een pagina over auteursrechten. Hier staat dat alleen inhoud mag worden geplaatst die het eigendomsrecht van een andere partij niet schaadt. ,,Om dit zeker te weten kun je het beste alleen plaatsen wat je zelf maakt. Wanneer je iets post van een ander, zorg voor toestemming. Het liefst schriftelijk.’’

Film.nl

Filmliefhebbers zien vanaf volgende week met enkele muisklikken waar ze een film of serie legaal kunnen bekijken. Of dit nu in de bioscoop, televisie of on demand is. De zoekmachine, die bestaat uit een website en app, wordt gelanceerd middels een grote campagne.