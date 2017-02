FBI geeft na 80 jaar door Nazi’s gestolen kunst terug

Het 17de eeuwse schilderij ‘jongeman als Bacchus’, gemaakt door de Nederlandse meester Jan Franse Verzijl (Gouda 1599-1647), is vandaag tijdens een ceremony in het Joods Historisch Museum in New York gepresenteerd. Het schilderij, een van de 400 stukken die ooit tot Sterns collectie behoorden, werd na een tip teruggevonden op een New Yorkse kunstveiling in mei 2015.



De eigenaar van het kunstwerk, de Luigi Caretto galerie in Turijn, deed na te zijn geïnformeerd over de afkomst en geschiedenis van het doek vrijwillig afstand. De prominente galeriehouder uit Dusseldorf werd, pal voor zijn uitzetting in december 1937, gedwongen zijn collectie voor een fractie van de waarde te verkopen. De verkoop is door Amerikaanse rechters als diefstal aangeduid. In totaal zijn nu 16 werken uit Sterns verzameling teruggegeven aan de Max en Iris Stern Foundation.



FBI-agent Michael McGarrity zegt: ,,Kunstwerken nemen een speciale plaats in binnen onze samenleving. Het terugbezorgen van gestolen of vermiste kunst bij de rechtmatige eigenaars staat bij FBI-onderzoekers hoog in het vaandel. We zijn er daarom trots op het schilderij van Verzijl na meer dan tachtig jaar aan de Stern Foundation terug te kunnen geven.’’