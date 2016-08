Febo gaat patat aan huis bezorgen in Amsterdam

Dat schrijft het Parool. Er zal gebruikt worden gemaakt van tassen die de vochthuishouding kan reguleren. ,,De patat is net zo krokant en vers als in de winkel. De snacks hebben we al goed onder controle, de kroketten houden het ook makkelijk een kwartiertje uit in de automatiek'', zo laat manager Rob Hogervorstaan het Parool weten.



Bezorgkeukens

Febo was al een tijdje actief met het bezorgen van snacks in Amsterdam-Noord. Nu wordt de stap gemaakt naar heel Amsterdam. De snacks worden niet in de filialen gemaakt, maar in aparte bezorgkeukens. Er komen zes of zeven keukens verspreid in de stad.