Feestende Feyenoordfan verliest hand door vuurwerk

Live LIVE: Feyenoordfeest naar hoogtepunt, Hofplein stampvol

17:47 De tranen van opluchting en geluk vloeien vanmiddag rijkelijk in Rotterdam. Feyenoordfans vallen elkaar dolgelukkig in de armen. Voor het eerst sinds 1999 is Feyenoord landskampioen. Volg alle gebeurtenissen in de stad in dit liveblog.