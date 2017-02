Felix Jans (93) is laatste Nederlandse overlevende van Slag in de Javazee

De knal is gigantisch. Dat weet Jans nog. Maar voordat hij beseft wat er echt aan de hand is, dobbert hij al in het water. De kracht van een Japanse torpedo is zo enorm, dat de boeg van de Hr. Ms. Kortenaer wordt opgetild en Jans meters wordt weggeslingerd. Het idee dat de Nederlanders de Japanners wel even een lesje zouden leren, pakt totaal anders uit in de Javazee.



,,We mepten ze helemaal niet de hoek in. Het bleken heel goede vechters'', zegt de hoogbejaarde Jans nu vanuit zijn woning in Den Haag.



Het is 27 februari 1942, even na vier uur in de middag als de Japanners in het vizier komen en direct het vuur openen op de Nederlanders. Jans is dan al bijna drie maanden op patrouille op zee. Hij had zichzelf vrijwillig aangemeld bij de Gouvernementsmarine. Op zoek naar avontuur. ,,Als klein jochie vond ik de marine al machtig mooi'', zegt Jans. 18 jaar is hij, als hij verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van Kanon 1, helemaal vooraan op het schip.