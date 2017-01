Feyenoord veel te sterk voor NEC

NEC ging nog flitsend van start. De bezoekers kregen via Mohamed Rayhi in de vierde minuut al een uitstekende kans, maar doelman Brad Jones (ex-NEC) had een goed antwoord op het harde schot van de vleugelspeler. Daarna leken de Nijmegenaren de Rotterdamse stortvloed aan aanvallen te overleven, tot de 30ste minuut. Na een goede actie van Eljero Elia rondde Steven Berghuis fraai af met een hard schot: 1-0. Elia besliste vervolgens nog voor rust de wedstrijd. De flankspeler stond aan het einde van een vlotte combinatie met Dirk Kuijt en Nicolai Jørgensen: 2-0. Jens Toornstra was in de tweede helft nog het dichtst bij de derde Rotterdamse treffer. De kopbal van de middenvelder van Feyenoord belandde op de onderkant van de lat. NEC kon na rust ook nauwelijks gevaar stichten. Alleen centrale verdediger Dario Dumic probeerde het een keer met een schot van afstand. Spits Jørgensen maakte er in de slotfase nog 3-0 en 4-0 van. Feyenoord - NEC 2-0 (2-0) 30. Berghuis 1-0, 45. Elia 2-0, 88. Jørgensen 3-0, 90. Jørgensen 4-0. Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Nelom; Toornstra, Kuijt, Vilhena; Berghuis (86. Nieuwkoop), Jørgensen, Elia (46. Basacikoglu). NEC: Delle; Dyrestam, Dumic, Golla, Fomitschow (81. Awoniyi); Bikel, Kadioglu (65. Messaoud), Breinburg; Larsson (75. Mayi), Grot, Rayhi.

ROTTERDAM - Een punt in De Kuip zou voor NEC al bonus zijn. Toch is die opdracht niet onmogelijk. NEC begint namelijk vol vertrouwen aan de wedstrijd tegen Feyenoord. De Nijmegenaren klommen vorige week door de zege op Roda JC (2-0) naar de 9de plek van de ranglijst. Bovendien heeft Feyenoord, afgelopen donderdag uitgeschakeld in de beker door Vitesse (2-0), dit seizoen al vier keer punten liggen na een midweeks programma.



Trainer Peter Hyballa kiest in De Kuip toch voor Ferdi Kadioglu op het middenveld. Afgaande op de trainingen leek het 17-jarige talent gepasseerd te worden, maar Julian von Haacke begint juist op de reservebank. Linksback André Fomitschow, die deze week last had van een lichte hamstringblessure, start gewoon in de basis.



In vergelijking met de bekerwedstrijd tegen Vitesse keren bij Feyenoord Tonny Vilhena en Dirk Kuijt terug in de basis. Ook Miguel Nelom doet vanaf de aftrap mee. Terence Kongolo, Simon Gustafson en Renato Tapio zitten op de bank.