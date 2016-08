Fikse onweersbuien zorgen her en der voor overlast

Het KNMI raadt iedereen daarom aan de weerberichten en waarschuwingen goed in de gaten te houden. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen volgens het weerinstituut hinder ondervinden.



In Zeewolde sloeg de bliksem in een woning. Volgens de politie vielen er geen gewonden, maar is het huis wel beschadigd. Enkele (kleinschalige) evenementen hielden er door het weer eerder mee op, zoals de gondelvaart in Giethoorn en een bloemencorso in Vollenhove (Overijssel).



Ook hebben sommige organisaties besloten de buitenactiviteiten af te gelasten of naar binnen te verplaatsen. Zo is het buitenprogramma van festival Noorderzon in Groningen stilgelegd. Maar ook vanuit Maastricht werd op Twitter hagel gemeld.



Het KNMI had code geel uitgeroepen, in verband met de aanhoudende hitte en de kans op stevige onweersbuien. Daarbij kan veel neerslag vallen, waaronder hagel. In de nacht trekken de buien weg.



Op de Leusderheide in Utrecht brak door blikseminslag een heidebrand uit, in een gebied van 100 bij 100 meter. De brand was snel geblust.



Waarschuwing

De strandwacht van Ouddorp op Goeree-Overflakkee waarschuwde strandgangers niet met een luchtbed het water op te gaan. Dat is ,,niet toegestaan en tevens levensgevaarlijk''. De wind is aflandig, dus mensen lopen het risico dat ze naar open zee worden geblazen als ze nietsvermoedend liggen te dobberen. Volgens RTV Rijnmond hebben de strandwachten al vier mensen gered die te ver waren afgedreven. Op de stranden staat windkracht 5 uit het oosten.



Hitteplan

Morgen wordt het overigens in het noorden van het land met een maximumtemperatuur van 24 graden koeler dan de afgelopen dagen. in het zuiden blijft het wel tropisch warm. In het westen is bewolking en in het oosten schijnt de zon, maar later op de dag trekken de wolken oostwaarts.



Code geel blijft voor heel Nederland van kracht vanwege de dagenlange aaneengesloten warme periode. Het Nationaal Hitteplan van het RIVM blijft ook actief.