Filmpje Lubach leidt tot petitie in VS: Nederland moet op tweede plaats

De petitie staat op een speciale website van het Witte Huis waarop gewone burgers dergelijke verzoeken kunnen indienen. Wanneer 100.000 mensen de petitie binnen een maand tekenen, wordt het verzoek ingezien door de Amerikaanse overheid en moet die met een reactie komen.



,,Nederland heeft in het kader van de eerste nieuwe Amerikaanse initiatieven verzocht om simpelweg op de tweede plaats te komen", staat in de motivering van de petitie, die sinds dinsdag online staat. ,,Op de tweede plaats staat nog niemand en Nederland heeft het netjes gevraagd voordat iemand anders dat deed", aldus de initiatiefnemer. ,,We'll make them great too. We can do it."