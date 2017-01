Filmpje redding jongetje (6) van dun ijs meer dan miljoen keer bekeken

Vlakbij een wak staat een zesjarig jongetje stokstijf stil op het ijs van kindcentrum het IJzeren Kind in het Brabantse Hintham. Brandweerlieden brengen hem in veiligheid op het droge. Vanaf het balkon van zijn flat maakte Bert van Dalen er een filmpje van. Via Facebook is dat inmiddels ruim een miljoen keer bekeken. ,,Het is mijn eerste filmpje. Ik sta er echt van te kijken dat er zoveel mensen naar hebben gekeken'', zegt Van Dalen.

De vader van het kind is niet zo enthousiast over de opnamen. ,,Ergens is het een aantasting van de privacy. Maar het is wel goed dat de politie en de brandweer nu eens positief in het nieuws komen'', zegt de inwoner van Den Bosch die niet met naam en toenaam in de krant wil. Ook de naam van zijn zoontje wil hij niet verklappen. ,,Maar ik ben wel heel erg trots op hem.''

Sleeritje

Zoals zoveel kinderen ging zijn zoontje zaterdagmiddag sleeën op het dunne laagje sneeuw dat 's nachts was gevallen. Het jongetje zat achter zijn veertienjarige zusje op de slee en gleed vanaf een heuveltje richting zandwinplas. Het meisje wilde bij het bevroren water vandaan blijven en probeerde een bochtje te maken. Maar dat ging helemaal mis, want het touwtje schoot uit haar handen.



,,Ze sprong van de slee en zei dat mijn zoontje dat ook moest doen. Maar hij bleef zitten en belandde op het ijs. Hij kon niet meer terug omdat het ijs veel te dun was'', zegt de vader. Zijn zusje en een inmiddels toegesnelde vrouw adviseerden het jongetje om te blijven staan tot de hulpdiensten er waren. ,,Dat heeft hij heel goed gedaan.''

Waarschuwing