FIOD doet inval bij islamitische stichtingen

De betrokken stichtingen zijn Stichting Islamitisch Centrum Westelijke Mijnstreek en de Stichting Baby Care in Geleen, beide betrokken bij de moskee Al-Houda in Geleen. De Stichting Baby Care ondersteunt onder meer ontheemden in Syrië en inwoners van Gaza.



Vorig jaar liet burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen weten dat hij zich zorgen maakte over de financiële steun van het gebedshuis in Geleen. De moskee werd volgens hem in recordtijd afbetaald, zonder dat bekend is waar dat geld vandaan kwam, meldt 1Limburg.



Behalve in de gemeente Sittard-Geleen wordt ook gezocht in Beek, Heerlen en Stein. Het merendeel van de dertien locaties betreft woningen, onder meer van bestuursleden. Daarnaast worden enkele bedrijfspanden en een loods doorzocht.



Crimineel geld

In de verklaring van het OM staat dat het onderzoek mogelijk niet alleen gaat over het witwassen van crimineel geld, maar ook financiering van terrorisme. ,,Het is belangrijk dat poortwachters zoals banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs hun verplichtingen in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) nakomen.''



Het onderzoek is in 2015 begonnen op grond van van meldingen over mogelijk verdachte transacties, meldt het OM. Over de omvang van de witwasactiviteiten valt nog niets te zeggen.