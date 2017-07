Fit For Free hield met camera's toezicht op kleedkamers

Deskundigen vinden dat de privacy van klanten in het geding is. ,,Dit lijkt mij schandalig", aldus Vincent Bohre van stichting Privacy First tegen RTL Nieuws. ,,Mensen gaan zich toch anders gedragen, zelfs als de camera's uitstaan. Het is wachten op excessen, dat beelden uitlekken en een medewerker er misbruik van kan maken. Het gaat om hele gevoelige gegevens van mensen zonder kleding aan."



In de sportscholen waar in de kleedkamers wordt gefilmd, zouden de klanten bij het aangaan van een contract daar niet van op de hoogte worden gebracht. Dat moet anders volgens Gerrit-Jan Zwenne, hoogleraar recht en informatiemaatschappij. ,,Je moet zoiets weten voordat je een abonnement aan gaat. Als je het pas leest als je de ruimte in bent, dan ben je al gefilmd", aldus Zwenne tegen RTL Nieuws.