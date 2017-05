Flinke brandschade school in Schagen

Live LIVE: Eerste Feyenoordfans staan al in de Hofpleinfontein

16:07 Rotterdam is vandaag opnieuw overspoeld door Feyenoordsupporters die hopen dat hun club na 18 jaar eindelijk weer kampioen wordt in de eredivisie. Tienduizenden fans zijn in de stad om hun club de titel te zien pakken. Volg alle gebeurtenissen in de stad in dit liveblog.