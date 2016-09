Flinke onweersbuien maken einde aan hitterecords

Inwoners van Deurne kregen enorme hagelstenen op hun dak. Ook het verkeer op de A67 had daar last van. In Markelo vloog door een blikseminslag de rieten kap van een de woning in brand. De brandweer kon niet voorkomen dat het woonhuis flink beschadigd raakte. Ook in Almelo sloeg de bliksem in. Daar kon de brandweer de nok van het rieten dak er deels afhalen zodat het vuur zich niet verder kon verspreiden.



Het KNMI gaf gisteren al code geel af voor de zuidelijke provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Het weerstation vreesde voor onweersbuien, plaatselijke windstoten van 60 kilometer per uur en veel neerslag. Weerplaza waarschuwde mensen van te voren al ramen en deuren te sluiten.



Op beelden van weerstations was rond negen uur één groot rood gebied te zien. Die rode zone is inmiddels weggetrokken.



Rood gebied

Vandaag vallen aan het begin van de dag enkele buien, met name in het noorden. Op andere plaatsen schijnt af en toe de zon. In de middag vallen er landinwaarts weer enkele buien, in het noorden mogelijk met onweer. ,,Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Laat in de avond en in de nacht neemt van het westen uit de buienactiviteit weer toe", weet weerman Marco Verhoef van Weerplaza. ,,Records zullen vandaag en in het weekeinde niet meer sneuvelen."



Morgen is het nog wisselvallig met enkele buien of wat lichte regen in het oosten. Er is echter ook ruimte voor de zon. Zondag verloopt weer grotendeels droog. Op deze dagen wordt het 20 tot 22 graden.



Records

Met de onweersbuien en laatste weersvoorspelling is een einde gekomen aan een reeks warmterecords. De afgelopen vier dagen en nachten is het lange tijd niet zo warm geweest. ,,Vier dagen tropisch in september is heel bijzonder. In 1947 werden er in september ook vier tropische dagen in Maastricht gemeten, maar die waren niet onafgebroken. Het is nog nooit voorgekomen dat in september op 1 station er vier 30'ers op rij vielen", aldus Verhoef.