Flinke veeg uit de pan voor Henk Krol

,,Het klopt: Krol had het allemaal anders moeten formuleren. Maar ja, het was een dag met veel commotie en dan kan iedereen wel eens een foutje maken. Punt.” De partijvoorzitter is niet boos op zijn lijsttrekker, maar toch was Krol vanmorgen niet aanwezig bij de financiële verantwoording van het verkiezingsprogramma. Hij is druk met het voorbereiden van het radiodebat morgen, aldus Nagel.



Nagel zelf en de nummer 3 op de lijst, oud-staatssecretaris Martin van Rooijen, namen gelijk ook even afstand van een onderzoeksrapport van een Tilburgse hoogleraar. In dat rapport over de afgelopen decennia, in opdracht van 50Plus gemaakt, wordt gesteld dat de aow best weer op 65 kan ingaan. Sterker nog, de uitkering kan ook nog worden verhoogd omdat er geld overblijft.



,,Wij gebruiken die cijfers niet”, zegt Van Rooijen nu ineens. Ook 50Plus rekent er, net als het Centraal Planbureau (CPB), gewoon op dat er ruim 12 miljard nodig is om de komende jaren een welvaartsvaste en hogere aow met 65 jaar mogelijk te maken. Opmerkelijk genoeg zei lijsttrekker Krol daarover eerder nog dat hij de cijfers van het Centraal Planbureau niet betrouwbaar acht.