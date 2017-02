Floris (8) uit Spijk is beste zeemeerman van Nederland

Badr Hari wil half jaar cel zo snel mogelijk uitzitten

13:10 De Hoge Raad in Den Haag heeft vandaag besloten dat Badr Hari (32) nog een half jaar de gevangenis in moet. Dat is na aftrek van zijn voorarrest van acht maanden. Hij was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hari werd eerder in hoger beroep veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.