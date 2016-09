FNV: Loonsverhoging van 2,5 procent en meer vaste banen

Volgens Mariëtte Patijn, de coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV, is de looneis van 2,5 procent nog altijd ,,erg fors''. Het opschroeven van de lonen met dat percentage zou een flinke koopkrachtverbetering betekenen, aldus de deskundige. In sectoren waar veel winst wordt gemaakt, streeft FNV in het nieuwe seizoen overigens nog wel naar meer loonsverhoging dan de algemene looneis.



FNV wil dat werkgevers de loonruimte die er is, meer gaan inzetten voor het omzetten van flexibel werk in vaste banen. Dat levert volgens Patijn voor een grote groep werkenden ook een forse inkomensverbetering op.



Oproepcontracten verdubbeld

Het aantal mensen met een oproepcontract is de laatste jaren verdubbeld van 450.000 naar 900.000. Juist bij deze groep signaleert FNV nu veel achterblijvende lonen. De bond wil ook dat de tarieven van zelfstandigen flink omhoog gaan. Die zijn in zeven jaar namelijk met gemiddeld 25 procent gedaald.



De vakorganisatie zet in de onderhandelingen met werkgevers verder sterk in op het verminderen van werkdruk en herverdelen van werk door een zogeheten Generatiepact. Door ouderen minder te laten werken denkt de bond komende jaren zo'n achtduizend jongeren aan een vaste baan te kunnen helpen.