FNV: Steeds meer agressie in gehandicaptenzorg

In totaal heeft 61 procent steeds vaker te maken met verbale agressie en 47 procent met fysieke agressie. Een groot deel voelt zich hierdoor niet altijd veilig tijdens het werk.



Volgens de werknemers neemt de agressie toe omdat het werk met minder mensen gedaan moet worden. Er is steeds minder tijd voor persoonlijke aandacht en zorg voor de cliënten. Cliënten reageren hierdoor steeds agressiever op hun begeleiders. Werkgevers treden vaak niet goed op bij gevaarlijke of agressiesituaties, vinden de ondervraagden.



,,De werkgever dient een veilige werkomgeving te bieden met echte banen en aangepaste omstandigheden als de gezondheid van zorgmedewerkers hierom vraagt. Hierover leggen we graag goede afspraken vast in de nieuwe cao'', zegt Karim Skalli, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.