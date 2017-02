Foodwatch in gelijk gesteld over gesjoemel met paardenvlees

De vleesgroothandel van Willy Selten verkocht relatief goedkoop paardenvlees als puur rundvlees. In 2011 en 2012 had het bedrijf ten minste 336.000 kilo paard verwerkt. Dat was niet opgenomen in de boekhouding. Selten, die zei dat hij alleen maar slordig was, werd daarvoor veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. De groothandel moest 50.000 ton vlees terugroepen omdat de herkomst niet duidelijk was.



Alle grote supermarktketens, zoals Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus, C1000, Deen en Vomar, maakten deel uit van het klantenbestand. Ook onder meer vleeswarenfabrikant Stegeman, salademaker Johma en aardappelverwerker CêlaVita kregen vlees.