Formatie gaat verder met gesprek topvrouw SER

In de middag gaan de onderhandelaars onder leiding van informateur Gerrit Zalm onderling verder. De vier partijen lieten zich gisteren voorlichten door kopstukken van onder meer De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau. Woensdag hadden zij een kennismakingsgesprek met Zalm, die het formatiestokje heeft overgenomen van Herman Tjeenk Willink.

Oud-minister Zalm van de VVD gaat kijken of hij de vier partijen tot één regering kan smeden. Het is de enige overgebleven mogelijkheid voor een kabinet met een meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer.