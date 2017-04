Formatie: komende week spant het erom

Een drietal Haagse betrokkenen spreken van een 'logisch go or no go-moment', omdat de onderhandelingen na volgende week donderdag een week helemaal stilliggen. De Kamer gaat dan met reces en de onderhandelaars snakken naar een weekje vakantie, nadat een slopende verkiezingscampagne naadloos overging in de formatiegesprekken.



Hoewel informateur Edith Schippers gisteravond na afloop van de ingekorte onderhandelingsweek stelde dat er over een aantal onderwerpen al stevig wordt onderhandeld - 'natuurlijk knettert het'- klinken achter de schermen andere geluiden. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks zouden tot nu toe amper hebben bewogen. Maar dat houdt een keer op.



,,We kunnen niet nog wekenlang in cirkeltjes om elkaar heen blijven draaien", stelt een ingewijde. ,,Het is niet logisch om een week op vakantie te gaan, daarna nog twee of drie dagen te onderhandelen en dan alsnog te concluderen dat het niet gaat lukken." Die analyse wordt gedeeld door een andere betrokkene: ,,Psychologisch werkt het zeker zo dat er vlak voor het reces een besluit kan zijn of er genoeg beweging is om twee weken later door te gaan."