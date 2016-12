Forum voor Democratie maakt lijst bekend

Gisteren was al bekendgemaakt dat de bekende advocaat Theo Hiddema staat op nummer twee staat. De nummers drie tot en met vijf zijn landmacht-kapitein Susan Teunissen, econoom Henk Otten en oud-journalist en hoogleraar ondernemingsbestuur Paul Frentrop. Andere opvallende namen op de lijst zijn opiniemaker Yernaz Ramautarsing (9) en violiste Zlata Brouwer (10).

Referenda

Als partij wil Forum gaan voor bindende referenda naar Zwitsers model en voor het gekozen burgemeesterschap. Zo moet er onder meer een referendum komen over voortzetting van de open grenzen en het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie.



Lijsttrekker Baudet was een van de initiatiefnemers van het Oekraïne-referendum, waarbij het Nederlandse volk zich kon uitspreken over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne.