Forum voor Democratie verwijdert tweets het vaakst

Henk Otten, penningmeester bij FvD zegt zich niet in dit beeld te herkennen. ,,Wij zijn geen partij die iets roept en het vervolgens weer verwijdert. Als er een tweet verwijderd is, dan is er bijvoorbeeld een spelfout gemaakt of zat er een verkeerde foto bij. We denken eerst na voordat we iets tweeten. Forum voor Democratie staat altijd achter de inhoud van de tweets.''



De hoge notering op de lijst is volgens Otten het gevolg van het Twitter-gedrag van kandidaat Arjan de Kok. ,,Hij hanteert de praktijk om bij spelfouten onmiddellijk de tweet te verwijderen.'' De Kok staat ook in de lijst van politici die sinds begin dit jaar de meeste berichten weer weghaalden.