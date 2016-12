Foute actiecode Philips levert tien keer meer korting op

Een foutje waar veel mensen gebruik van maakten. Sommigen kochten meerdere producten tegelijkertijd met de code die via whatsapp en mail aan anderen werd toegespeeld om hen te laten delen in dit 'meevallertje'. Tot een klant zo eerlijk was de fout te melden aan de Philipswinkel die direct actie ondernam. De software werd aangepast, maar omdat het enkele uren duurde voor de aanpassingen zichtbaar waren voor de klant, werd de webwinkel tijdelijk gesloten.

Schade

Hoe groot de schade exact is, is nog niet bekend. Als er al schade is, want een aanbod op een website is niet rechtsgeldig en bindend wanneer de prijs sterk afwijkt van wat je als consument mag verwachten. Zo is in Nederland vastgelegd in het OTTO-arrest uit 2008. In een sterk afwijkend geval dien je als koper navraag te doen. Doe je dat niet en de prijs blijkt onjuist, dan mag de winkelier de bestelling annuleren. Philips kan dus actie ondernemen.