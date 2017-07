Frank (21) was bijna blind na een glas in zijn gezicht

Alsof hij zo uit de boksring stapt, met zo'n gezicht doet Frank Eulderink uit Overdinkel zijn verhaal. Het rechteroog bijna dicht, flinke wonden en schrammen. Zijn grote geluk: het glas dat in de nacht van zaterdag op zondag in zijn gezicht kapot werd gedrukt, raakte nét niet zijn oog.

,,Gisteren besefte ik pas hoeveel geluk ik heb gehad, voor hetzelfde geld was ik blind geweest.'' In dat geval had de 21-jarige jongen zijn opleiding en toekomstige baan bij de marechaussee ook gedag kunnen zeggen.

Opdringerige mannen

En dat allemaal omdat hij een meisje dat hij goed kent, wilde verlossen van twee opdringerige mannen. Hij handelde te goede trouw, was -zoals hij zelf zegt - rustig en niet agressief. Dat kon van de twee mannen niet gezegd worden. ,,Zij moeten opgepakt worden en een verdiende straf krijgen, dit is zo'n laffe streek”, zegt hij, zo'n 36 uur nadat hij in het centrum van Oldenzaal slachtoffer werd van een agressieve daad die voor hem bijna vergaande gevolgen had gehad.

Blik

Terug naar die nacht van zaterdag op zondag. Eulderink, ook bekend als voetballer van de hoofdmacht van Quick'20, was met vrienden een hapje wezen eten in Bad Bentheim. Ze sloten het gezellige avondje af met een bezoek aan een bar. ,,Het was rond 4 uur, half 5. Ik had al naar huis gewild, maar ja..."

Frank zag dat een meisje naar hem wenkte. ,,Een jongen hing om haar heen, hij had een arm om haar heen geslagen. Ze keek me aan met een blik dat ze dat niet fijn vond en ik kon ook zien dat ze 'help' zei. Ik ben toen bij haar gaan staan, waarna ze zich tot mij richtte en de jongen de rug toekeerde.”

Vuistslag, toen glas

Dat schoot de jongen dermate in het verkeerde keelgat dat hij begon te schreeuwen. ,,Ik zei dat hij normaal moest doen en dat er niets aan de hand was'', vertelt Frank. ,,Ze waren met z'n tweeën. Eerst kreeg ik een vuistslag vol onder mijn neus. Mijn hoofd klapte er door naar achteren en toen ik weer naar voren kwam, voelde ik het glas in mijn gezicht. Dat deed die andere jongen.”

Oog niet geraakt

Zijn vader (op vakantie op Mallorca) en zijn moeder schrokken bij het telefoontje van de ambulance-medewerkers. ,,Dit zijn telefoontjes die je niet wilt krijgen”, zegt zijn moeder. Zoon Frank heeft dan al verzorging door de bedrijfsleider en het genoemde meisje achter de rug. Onderweg naar het ziekenhuis, in de ambulance, wordt al geconstateerd dat zijn oog niet geraakt is.

Een paar uur later is hij vier hechtingen 'rijker', drie net boven zijn rechteroog, eentje er net onder. Daarnaast zijn nog een paar wonden in zijn gezicht gelijmd. Hij schudt zijn hoofd. ,,Op het moment dat ik het glas in mijn gezicht kreeg had ik geen pijn, maar voelde ik wel een warme gloed over mijn gezicht. Ik zat helemaal onder het bloed en wist meteen dat het niet goed was."



Al snel ging er een foto van hem door allerlei Whatsapp-groepen, een plaatje van de flinke glip boven zijn oog. ,,Hoe snel dat tegenwoordig gaat...”

Camerabeelden

Frank gaat ervan uit dat de twee agressieve vechtjassen vandaag of morgen worden opgepakt. ,,Het is bekend wie het zijn, ik heb een paar getuigen en bovendien is alles geregistreerd door camera's die in het café hangen”, vertelt hij.