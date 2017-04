Franse dieven vormen groot gevaar voor Flevolandse babygansjes

De boswachters in de Oostvaardersplassen waren er al voor gewaarschuwd: let op auto's met een Frans kenteken. De inzittenden kunnen namelijk wel eens veel meer van plan zijn dan genieten van de Flevolandse natuur. Ze zijn uit op pasgeboren gansjes en nog niet-uitgekomen eieren.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, blijkt maar weer. Zaterdag was het raak. Een van de boswachters zag een verdachte auto met een Frans kenteken en ging voorzichtig poolshoogte nemen. Het bleek een 'heterdaadje'. In de achterbak van de auto, een oude Suzuki Vitara, stond een kist vol met kleine gansjes en eieren.



Omdat de boswachter alleen was, werd direct de politie gewaarschuwd die de vier nietsvermoedende Fransen kon arresteren. Het bleek te gaan om vier jagersvrienden, op jacht naar een zogeheten 'levende stal'. In de kist zaten 45 piepjonge vogels, nog maar een paar dagen oud, en 18 eieren. Vier van de gansjes hadden de roof niet overleefd.

Volledig scherm Onderin de kist lagen nog 18 eieren. Vier van de jonge ganzen hebben het niet overleefd © Staatsbosbeheer

Lokaas

,,De jagers stelen de ganzen omdat ze ze willen gebruiken als lokaas, als 'levende stal'", legt boswachter Leo Smits uit. ,,Ze stelen de jonge dieren, laten ze thuis groot worden en knippen de vleugels kort zodat ze niet meer weg kunnen vliegen. De tamme, gekortwiekte vogels worden in een veld gezet, zodat ze andere, wilde ganzen kunnen lokken." De ganzen die vervolgens op de lokganzen afvliegen, worden door de wachtende jagers neergeschoten.

Deze manier van jagen is vooral in Frankrijk populair, vandaar dat er wordt gelet op auto's met een Frans kenteken. De vier mannen zijn zaterdagochtend met maar één doel naar Flevoland gereden: om de gansjes te roven. Waarschijnlijk gonst er mond-tot-mondreclame binnen de Franse jagerswereld, en weten de mannen dat er in onze Oostvaardersplassen jonge gansjes zijn.

Dierenkwelling

Boswachter Smits vindt het een nare gewaarwording. ,,Het hoort niet, het mag niet, het kan niet. De ganzen zaten bovendien in een kist zonder eten en drinken; de helft had de tocht naar Frankrijk nooit overleefd. Dit is gewoon dierenkwelling."



De vier mannen zijn door de politie in bewaring gesteld en hebben twee nachten doorgebracht in de cel. Gisteren zijn de door het OM terug naar Frankrijk gestuurd. Binnenkort moeten ze voor de Nederlandse rechter verschijnen.

Het is niet de eerst keer dat Fransen proberen om jonge ganzen te roven. ,,In 2015, tijdens de opnames van De Nieuwe Wildernis hebben we ze ook al eens betrapt", vertelt Smit.

De jonge ganzen zijn opgevangen door Staatsbosbeheer.