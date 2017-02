Fraser: iedereen is klaar voor Ajax

Paul Wilders: Geert duldt geen tegenspraak

11:40 Wie PVV-leider Geert Wilders tegenspreekt, heeft afgedaan, of je nou familie van hem bent of niet. ,,Hij bestuurt zijn rijk als een keizer'', aldus Paul Wilders, de broer van de PVV-voorman, tegen RTL Nieuws. Het is het eerste interview sinds jaren dat hij heeft gegeven aan media.