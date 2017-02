Fred Teeven ‘ongeschikt’ voor Raad van State

Volgens de initiatiefnemers is Teeven ‘ongeschikt als lid’ van het belangrijke adviesorgaan van het kabinet en het parlement. In twee dagen tijd zijn er al bijna 3000 handtekeningen gezet op de site, al moet gezegd dat een groot deel anoniem is gedaan. Drijvende kracht achter de site ‘Teevenongeschikt’ is de Piratenpartij.



Volgens hen is Teeven niet ‘ethisch en integer’ genoeg, vanwege zijn aandeel in de bonnetjesaffaire rond crimineel Cees H.. Hij trad in maart 2015 ook af als staatssecretaris om die affaire. Daarna keerde Teeven terug in de Tweede Kamer, maar kondigde al aan niet terug te willen keren na de komende verkiezingen. Hij is dan ook niet verkiesbaar gesteld op de VVD-lijst.