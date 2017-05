Gaan we de lente deze week nog terugzien?

,,We blijven te maken houden met een lagedrukgebied dat bij ons in de buurt blijft. Het voert een beetje een ongebruikelijke koers, want het draait over de Ardennen naar Noord Frankrijk. En alle wolken die daar omheen draaien, die komen over ons land heen."

Dikte van de bewolking

Op Bevrijdingsdag komt de zon er steeds beter doorheen, maar hoeveel zon we te zien krijgen, dat is nog gissen. Vooral omdat we nog niet weten hoe dik de bewolking wordt. ,,Maar het kan ook meevallen. Als de zon zich laat zien, pakt ook de temperatuur wat hoger uit en kan het zeker een lekkere dag worden."



Ook zaterdag heeft potentie. We krijgen behoorlijk wat zon en het blijft droog. Het wordt rond de 18 graden. ,,We houden wel een beetje een slag om de arm. De wolken blijven een potentiële spelbreker wat betreft de temperatuur."



Zondag draait de wind naar het noorden, waardoor we vanuit de Noordzee koelere lucht krijgen, met soms een drupje regen. Het zuidoosten van het land heeft dit weekend de beste papieren. Zondagochtend is het daar goed toeven met een graad of 17. In de loop van de dag koelt het af.