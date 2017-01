Gasstoring Ede ontstaan onder A12

In de Gelderse plaats hebben ongeveer vijfhonderd huizen en bedrijven sinds gisterochtend geen gas . Aanvankelijk was er sprake van 1500 getroffen huizen, daarna 1200, maar na onderzoek bleken dat vijfhonderd huizen. In de hoofdleidingen is water aangetroffen. De storing duurt in elk geval nog het hele weekeinde. Monteurs werken sinds gisteren aan een oplossing voor de storing. Sinds vanmorgen zijn medewerkers van Liander de gasleidingen aan het schoonmaken. Een woordvoerder van de netbeheerder kan geen voorspelling doen wanneer iedereen weer gas heeft. ,,De klus duurt normaal gesproken meerdere dagen.''

Opvang

Van de opvang voor gedupeerden van de gasstoring is in de nacht van zaterdag op zondag minimaal gebruik gemaakt. Een gezin met onder anderen een baby overnachtte in congrescentrum/hotel De Reehorst, dat speciaal hiervoor is geopend.



Volgens de gemeente hebben 'de meeste mensen andere oplossingen gevonden'. Ook zijn straalkachels uitgedeeld. Wel wandelen af en toe mensen De Reehorst binnen om te douchen en koffie te drinken. In de wijk Maandereng, waar de storing is, is een informatiepunt ingericht.



De gedupeerden hebben volgens Liander recht op een vergoeding voor het ongemak. Voor de eerste acht uur van de gasonderbreking is dat een bedrag van 35 euro en voor elk tijdvak van vier uur daarna 20 euro.