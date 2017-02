Gastouder Cora O. vrijgesproken van doodslag op baby Jimmy

NEC kan slag slaan tegen PEC in Zwolle

16:50 Na het debacle in de Goffert tegen hekkensluiter Go Ahead Eagles (1-2) wacht in Zwolle opnieuw een concurrent. PEC staat momenteel vijf punten onder de Nijmeegse eredivisionist. Trainer Peter Hyballa kiest voor het duel bij PEC Zwolle waarschijnlijk voor Ali Messaoud als schaduwspits. Het Arnhemse tienertalent Kadioglu begint op de bank. NEC won slechts 1 van zijn laatste 6 uitwedstrijden in de eredivisie Winst van NEC betekent een plekje in het 'linker rijtje' De laatste thuiszege van PEC dateert van 30 oktober 2016