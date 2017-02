Gayvote: COC zet kieswijzer voor homo's en lesbiennes online

Dode in uitgebrande auto is drugsverdachte Leon V.

20:15 De overleden man die woensdag in een brandende auto in Berkel-Enschot werd aangetroffen, blijkt de 44-jarige Leon V. uit Moergestel te zijn. Dat bevestigt de politie. V. is een van de verdachten in de drugszaak Trefpunt.