Geblunder bij bezorging politie-uniform

Agenten klagen dat uniformen ook bij buren worden afgeleverd en in verkeerde handen kunnen belanden. Vorig jaar raakten 41 kledingpakketten vermist. Het is al meermaals voorgekomen dat criminelen het uniform gebruiken bij overvallen en ontvoeringen.



De Nationale Politie laat kledingstukken van agenten - zoals jassen, broeken en veiligheidsvesten - thuisbezorgen. Sinds 2014 klagen agenten over pakketjes die bij de buren worden afgeleverd, terwijl dat ten strengste verboden is. Ook signaleren ze postbezorgers die bekenden van de politie zijn.



Klachten

Hoewel de politie in 2015 overstapte naar PostNL, spelen de problemen nog steeds. Bij politievakbond ANPV kwamen de afgelopen weken tientallen klachten binnen. 'Ik weet zeker dat onze adressen worden verkocht aan criminelen', rapporteert een agent. 'Mijn uniform is bij de buurman bezorgd, een man die regelmatig met de politie in aanraking komt', meldt een ander.



De ANPV wil dat de bezorging zo snel mogelijk in eigen beheer wordt genomen en dat uniformen worden afgeleverd op politiebureaus. De korpsleiding blijkt deze mogelijkheid vorig jaar te hebben onderzocht, maar deze optie was te duur. ,,Dan zouden we een eigen transportdienst moeten opzetten", zegt een politiewoordvoerder.