Gedetineerden verrassen mede-gevangenen met kerstrap

'Het is minder dat we binnen zitten zonder familie voor kerst, maar je bent hier niet alleen, net zo eenzaam als de rest', begint de rap. Tussen de 'zegen' en 'Feliz Navidad' klinkt tijdens de kerstdienst in penitentiaire inrichting Arnhem Zuid, beter bekend als Blueband-bajes, ineens de kerstboodschap van drie gedetineerden. Zonder haperingen en met een groot gevoel voor ritme, alsof ze al jaren op het podium staan, gooien Michael* en Abdi Mohamoud, ondersteund door Kevin*, hun woorden er in een razend tempo uit.



Ademloos

De zaal luistert ademloos naar de kerstrap. Na '...we verschillen van leven, maar nu bij elkaar, dus fijne kerstdagen en gelukkig nieuwjaar!' volgt er een orkaan van geluid in de tot kerk omgebouwde sporthal. Het duurt even alvorens pastoor Pieter Thomassen en dominee Sietse Visser hun dienst kunnen vervolgen. Het is het hoogtepunt van de oecumenische dienst die zo'n zeventig gedetineerden bijwoonden.



Muziekprogramma

,,Het zijn getalenteerde rappers, die hier zitten'', zegt Kevin. ,,Een paar weken geleden zijn we begonnen met het aanbieden van een muziekprogramma. Deze jongens kwamen als eerste, maar nu zijn we al met zijn zessen of zevenen." Het repertoire van Mohamoud en Michael gaat verder dan alleen de kerstrap. ,,Ik heb er inmiddels al heel veel geschreven. Deze kerstrap? Binnen een half uur had ik die op papier staan. We hebben vanmorgen voor de kerstdienst een half uurtje geoefend."



Druk

Voordat de dienst begint moeten personeel en gedetineerden extra stoelen en banken halen. De animo voor de kerstviering is groot. Langs een lange wand staan tafels met koffie, thee, kerstbrood en koekjes. Tijdens de viering rolt één van de gedetineerden een karretje met soep en broodjes naar binnen. Pastor Pieter Thomassen opent de viering met een kwinkslag: ,,We beginnen met 'Wij komen tezamen onder 't sterrenblinken'. Nou ja, tl-buizen in dit geval."



Kaarsje

Tijdens 'Stille nacht, heilige nacht' loopt de helft van de bezoekers van de dienst naar voren om een kaarsje aan te steken. ,,Voor mij hoeft dat niet. Ik ben wel katholiek opgevoed, maar ik kom al jaren niet meer in de kerk'', zegt een 22-jarige gedetineerde. ,,Het is mijn eerste keer met kerst in de gevangenis. Natuurlijk mis ik de gezelligheid met mijn familie en vrienden, maar ik probeer de emoties uit te zetten. Volgend jaar? Dan ben ik vrij. Ik moet nog maar een paar maanden."



*De namen van Kevin en Michael zijn gefingeerd.



Beluister hier de kerstrap