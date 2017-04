Gedode verdachte woningoverval had geen vaste woon- of verblijfplaats

Het sporenonderzoek rondom de Limburgsingel is zaterdagmiddag afgerond. De politie spreekt van een bijzondere zaak. ,,Slachtoffers zijn hier ook verdachten. Dat maakt dat het tijd kost om de feiten helder te krijgen.’’ De politie wil nog verder onderzoeken of deze man ook daadwerkelijk de overvaller is. Ook onderzoekt de politie nog of er meerdere overvallers waren.



Uit camerabeelden die rond het huis zijn gemaakt, blijkt dat er getuigen zijn die nog niet met de politie hebben gesproken. Dit zijn mensen die donderdagavond kort voor of kort na de overval over de Limburgsingel liepen. Het gaat dan om de periode van 21.00 uur tot 21.45 uur. De politie wil graag in contact komen met de betreffende voorbijgangers.