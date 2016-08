Geen agent is blij met falende zelfremmende politieauto

Hoe vaak agenten door het remsysteem te laat bij 112-meldingen zijn aangekomen, is niet bekend. Ook is onduidelijk of criminelen dankzij de zelfremmende auto bij achtervolgingen zijn ontkomen. ,,Het heeft regelmatig voor problemen gezorgd", weet Priem.



De korpsleiding van de Nationale Politie laat het remsysteem in alle nieuwe auto's permanent uitschakelen. ,,Dat duurt naar verwachting een aantal maanden", laat een woordvoerder weten. ,,Zodra Volkswagen de oplossing gereed heeft, kunnen de voertuigen langs de dealer om de software aan te passen."



Noodhulpvoertuigen

Tot die tijd blijven de noodhulpvoertuigen inzetbaar. De korpsleiding heeft besloten om alle nieuw te leveren Tourans niet meer uit te rusten met de City Emergency Brake. Of en welke kosten met de terugroepactie zijn gemoeid, is nog niet bekend.



Agenten kunnen het remsysteem nu al handmatig uitschakelen met een druk op de knop. Maar wanneer de auto opnieuw wordt gestart, moet ook het remsysteem weer worden uitgezet. In totaal zijn 300 van de 1500 noodhulpvoertuigen ingeruild voor de zelfremmende auto's. Het gaat om de Volkswagen Touran, type 3.