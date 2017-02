Geen debat, geen glorie

Nu het premiersdebat op 26 februari vervalt, zien de spindoctors mogelijkheden een week later op 5 maart. Dan is het eerste televisiedebat tussen de lijsttrekkers in Carré, eveneens door RTL georganiseerd.



Het wordt er niet makkelijker op. ,,De druk zal groter zijn, de tijd korter en de kans je ertussen te knokken wat kleiner'', zegt een Groenlinkser. ,,Het maakt niet veel uit, we doen het een week later'', zegt een D66'er. Een campagnetijger van het CDA meent: ,,De campagne gaat later van start. Nadeel is dat je daar steeds met vier lijsttrekkers in debat gaat. Het premiersdebat was een-op-een.''



De situatie is anders dan vijf jaar geleden: in 2012 trad er een debatmoeheid op omdat er maar liefst acht waren gepland. Nu zijn er in feite twee televisiedebatten. Eentje op 5 maart en nog een op 14 maart. RTL besloot zondag meer dan vier lijsttrekkers uit te nodigen, omdat de marge tussen de middelgrote partijen te klein is.