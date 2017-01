Geen enkele verdachte voor supersnelrecht jaarwisseling

Supersnelrecht, waarbij een verdachte na het plegen van een misdrijf tussen 3 en 6 dagen voor de rechter staat, wordt alleen toegepast voor juridisch eenvoudige zaken die weinig onderzoek nodig hebben en daarom in theorie vrijwel meteen voor de rechter kunnen worden gebracht. De rechtspraak had verschillende dagen ingeruimd bij rechtbanken in Nederland, maar dat is voor niets geweest.



Misdrijven

De politie heeft over de afgelopen jaarwisseling 344 verdachten aangeleverd bij het OM in verband met misdrijven. Dit zijn er meer dan vorig jaar. Toen werden er op 1 januari 276 personen aangeleverd. Het gaat dit jaar in de meeste gevallen om een vorm van geweld. Bijna honderd keer tegen een persoon met een publieke taak, zoals een brandweerman, politieagent of medewerker van de ambulancedienst.