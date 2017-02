‘Geen paniek na nieuw onderzoek rubberkorrels kunstgras’

De nieuwe uitzending van Zembla over mogelijke risico’s van rubberkorrels in kunstgras heeft niet of nauwelijks tot paniek geleid. Dat melden voetbalbond KNVB, de Vereniging Sport en Gemeenten en het RIVM. Bij de KNVB kwamen volgens woordvoerder Chris van Nijnatten weinig reacties binnen. ,,Niet meer dan een stuk of 25 uit het hele land.’’

Volgens de verontruste ouders, verzameld in het platform ‘Kom van dat gras af’, is er echter wel degelijk nieuwe onrust over de korrels. Siu Lie Tan, een van de ouders: ,,Ik denk dat de KNVB de emoties bagatelliseert. We waren er sowieso al niet gerust op, en het nieuws van Zembla bevestigt ons vermoeden alleen maar dat er nog lang niet alles over bekend is.’’

In de recente uitzending van Zembla wordt nader ingegaan op het RIVM-rapport dat in december vaststelde dat de korrels geen gezondheidsrisico’s opleveren. Volgens Zembla is dat onderzoek echter onvolledig, mede door de tijdsdruk waaronder het RIVM opereerde. Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit onder zebravissen zou aantonen dat er wel risico’s zijn.

Geen aarzelingen

Quote Er is geen nieuwe discussie losgebarsten Directeur De Jeu van Vereniging Sport en Gemeenten Volgens de KNVB vertrouwen clubs echter op het RIVM-rapport uit december. Van Nijnatten: ,,We bagatelliseren niks. Daarom hebben we in juni 2016 zelf aan de bel getrokken bij de overheid. Maar we nemen ook het onderzoek en de adviezen van het RIVM serieus. We zien geen reden daaraan te twijfelen.’’ Ook de lokale overheden hebben geen aarzelingen, zegt directeur André de Jeu van Vereniging Sport en Gemeenten. ,,Er is geen nieuwe discussie losgebarsten.’’



De Jeu begrijpt wel dat er na de nieuwe uitzending van Zembla, een vervolg op een eerdere uitzending dat het onderwerp op de kaart zette, onder ouders ongerustheid is. ,,Ik kan me goed voorstellen dat zij in verwarring zijn. Waarom beweert de ene wetenschapper dit en de ander dat? Het lijkt me persoonlijk goed als wetenschappers zo’n wetenschappelijke discussie eerst met elkaar voeren, voor ze de conclusies naar buiten brengen.’’

Ook woordvoerder Harald Wychgel van het RIVM begrijpt dat er beroering is. ,,Ik raad mensen die twijfelen echter aan om ons rapport er nog eens op na te slaan. We zijn daarin niet over één nacht ijs gegaan. Alles is goed uitgezocht, goed verantwoord, en onze conclusies blijven recht overeind: sporters kunnen veilig op velden met deze korrels spelen.’’

Geld

Volgens Siu Lie Tan van het platform ‘Kom van dat gras af’ duidt de relatieve ‘rust’ in voetballand niet op minder kritiek. ,,Wij weten van ouders dat er bij clubs wel degelijk discussie is. Maar het is vaak een financieel vraagstuk. Clubs moeten geld van de gemeenten krijgen om hun velden te veranderen, en die gemeenten gaan juist weer uit van het RIVM-rapport.’’

Voor moeder Tanja Kronenberg, wier 14-jarige zoon bij de Amsterdamse club ASV Arsenal voetbalt, is de recente uitzending het zoveelste bewijs dat er iets mis is. ,,Het hele punt voor mij is dat ik me gewoon helemaal geen zorgen om dat spul wil hoeven maken, en dat doe ik nu wel.’’ Tot haar verbijstering zijn er op haar club net weer korrels bijgestort. ,,De velden zijn afgelopen zomer pas aangelegd en nu moest er alweer een heel zwikkie bij. Dan vraag je je toch af waar al die korrels gebleven zijn.’’