Geen treinen over Moerdijkbrug na spits

Het treinverkeer ondervindt hinder van een zogenoemde spoorstaafbreuk. De werkzaamheden, waarbij een kraan wordt ingezet, duren tot negen uur 's avonds.



De NS zet bussen in tussen Lage Zwaluwe en Dordrecht. Reizigers zijn dan een halfuur tot een uur langer onderweg. Reizigers tussen Amsterdam, Utrecht en Roosendaal kunnen omreizen via Den Bosch, reizigers tussen Den Haag en Eindhoven via Utrecht. Wie van Schiphol naar Roosendaal of vice versa wil, kan volgens de NS via Breda reizen met de Intercity Direct.