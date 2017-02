Geert heeft aan 140 tekens genoeg

Toen de PVV-leider vorige week zijn 'plan' lanceerde om Rotterdamse trams te laten beplakken met Stop islam-stickers, wist Geert Wilders zelf ook wel dat dit niet ging gebeuren. Ten eerste omdat vervoersbedrijf RET nóóit met politieke partijen in zee gaat. En ten tweede omdat Wilders de 18.500 euro die het zou hebben gekost, niet kan opbrengen. Wat hij wél oogstte met het plan: bakken met publiciteit. Precies volgens plan. Eerst verspreidden media een bericht van het voornemen. En daarna uitgebreid het vervolg: RET weigert Wilders! Minimale inzet, maximaal resultaat. Geen politicus die het spel van de rel zo beheerst als de PVV-leider. Zie maar hoe alle media - ook deze krant - aandacht schonken aan de nepfoto die hij twitterde van D66-leider en aartsvijand Alexander Pechtold. De gefotoshopte foto suggereert dat hij met 'Hamas-terroristen' had gedemonstreerd. Pechtold klom driftig in de pen om op Facebook zijn grieven te spuien. En daarmee was nog meer aandacht binnen.

Oogst

Tevreden somde Wilders aan het einde van de dag op zijn Twitteraccount de oogst op: '1 tweetje, 180 (sic) tekens en een oude nepfoto uit 2009. EenVandaag, RTL Nieuws, NOS Journaal, Nieuwsuur, RTL Late Night, Jinek. #ilovetwitter'.



Zo weet de PVV-leider zich altijd weer met wat kreten of 140 tekens het middelpunt van de storm te maken. Deels is dat uit nood geboren. Zijn partij is een van de armste op het Binnenhof. De oorlogskas voor de campagne is nu al nagenoeg leeg, erkenden PVV'ers nog onlangs anoniem in deze krant.



Veelzeggend was een actie van de partij om in Spijkenisse 'verzetspray' aan vrouwen uit te delen. Die moesten er de 'testosteronbommen' onder asielzoekers van zich afhouden. Daags voor de actie bleek er geen geld voor. Fractieleden moesten de portemonnee trekken om een paar busjes spray te kunnen bestellen. Er was geen partijgeld.