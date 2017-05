'Gehandicapten seksueel misbruikt in zorginstelling Roden'

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de zedenpolitie doen onderzoek naar het seksueel misbruik van de bewoners van het Thomashuis in Roden. De verdachte is aangehouden. Volgens bronnen heeft de man het misbruik bekend tegenover de politie. Hoeveel bewoners hij heeft misbruikt en hoe vaak hij dat deed is niet bekend. De politie bevestigt enkel een aanhouding.

De verdachte werkte sinds 2012 in de zorginstelling. Hij kwam binnen als stagiair en werd daarna aangenomen als medewerker. Inmiddels is hij ontslagen, weet RTV Drenthe .

Eerder in opspraak

Het Thomashuis in Roden is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De instelling lag eerder onder vuur. Ouders van bewoners en ex-medewerkers kwamen volgens Dagblad van het Noorden met 'ernstige verwijten' over de werkwijze van de twee ondernemers die de opvang in 2010 startten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg begon een onderzoek en de overkoepelende organisatie van de Nederlandse Thomashuizen, De Drie Notenboomen, stuurde aan op het vertrek van de twee.