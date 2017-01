'Gekte op huizenmarkt in 2018 voorbij'

De angst voor een nieuwe zeepbel op de huizenmarkt nam de laatste tijd steeds serieuzere vormen aan. Die angst werd vooral gevoed door de snel oplopende huizenprijzen. Vooral in de Randstad gingen de prijzen door het dak. Ook het aantal verkochte woningen bereikte vorig jaar een record.



DNB verwacht dat de huizenprijzen in 2017 nog 6 procent stijgen, en in 2018 nog 4 procent. De bank is blij met die ontwikkeling.





Onverkoopbaar

De belangstelling van DNB voor het wel en wee van de huizenmarkt is begrijpelijk. Die speelt namelijk een belangrijke rol bij de economische groei. Dalende huizenprijzen zorgden ervoor dat de crisis die in 2008 begon, in Nederland langer duurde en dieper was dan in veel andere landen in Europa. Huizen werden onverkoopbaar omdat de waarde lager was dan de hypotheekschuld. Mensen die moesten verkopen, bleven met een restschuld achter. Anderen gebruikten hun geld om zoveel mogelijk af te lossen, en niet om te consumeren.



Omgekeerd zorgt de aantrekkende huizenmarkt nu voor extra groei. In 2015 was bijvoorbeeld een kwart van de groei te danken aan de woningmarkt. Ook in 2016 was de woningmarkt een belangrijke oorzaak van de economische groei. DNB verwacht ook dit jaar nog een extra bijdrage van de huizenverkoop.