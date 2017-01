Gelderse man is 10.000 euro kwijt na doorsturen foto bankpas

Tegenover De Gelderlander deed Mellée zijn verhaal. Hij is de eigenaar van een muziekhandel in Silvolde, maar doet ook zaken via Marktplaats. Via de veilingssite wilde een klant een instrument kopen en het geld naar hem overmaken. Hij vroeg om een foto van zijn bankpas met het bankrekeningnummer, waarop hij de betaling zou regelen. Maar toen hij ook om een foto van de kleurcode uit het afleesapparaatje voor internetbankieren van de Rabobank vroeg, ging het mis. ,,Het was natuurlijk dom, maar in de haast heb ik me dat niet gerealiseerd'', zegt Mellée. Met deze foto's had de klant genoeg informatie om de bankrekening van de man leeg te trekken.