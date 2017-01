Gelderse vriendengroep ontwricht door seksueel misbruik

,,Ik zag je als mijn tweede papa, wat was ik in de war. Ik vertrouwde je, je hebt iets van me afgepakt. Waarom heb je dit gedaan met mij en mijn familie?”, las het slachtoffer vandaag dapper voor in de Zutphense rechtbank. Een huilende W. antwoordde: ,,Ik wou dat ik het kon terugdraaien, meisje. Echt waar.”



W. bekende in de rechtbank opnieuw dat hij het meisje, dat niet veel ouder is dan zijn eigen dochter, heeft misbruikt. ,,Ik zou er alles aan willen doen om dat terug te draaien”, verzekerde hij. Ja, hij was altijd al close met het meisje. ,,We hadden een soort vader-dochter-relatie. We hadden ook vaak contact via Whatsapp.”



Maar ergens in juni 2015 ging het mis. De twee zoenden toen zij nog maar 14 jaar oud was. En op vakantie in België ging het nog wat verder, toen ze inmiddels 15 was. ,,Dat had absoluut niet mogen gebeuren. Ik heb niet genoeg afstand gehouden”, legde W. uit.



Hoe het zo ver kwam? De Vordenaar weet het niet zo goed. ,,Ik heb nog nooit gevoelens gehad voor een minderjarige. Maar ik was verliefd en ik werd ook behoorlijk door haar uitgedaagd. Dan verscheen ze plots naakt voor me met alleen een handdoek op haar hoofd bijvoorbeeld.”