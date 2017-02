Gemaskerde mannen met knuppels in Oud-Beijerland

Volgens de politie had de bende onenigheid met een specifiek persoon. ,,Onze eerste indruk is dat de groep bij iemand verhaal wilde halen’’, aldus een politiewoordvoerder kort na de arrestaties.

De groepsapp van de Poortwijk, waar in totaal wel 650 personen bij betrokken zijn, draaide op volle toeren. ,,Het lijkt wel Wild West hier in Oud-Beijerland. Zoiets maak je niet iedere dag mee’’, vertelt de beheerder van de app. ,,De betrokkenheid van de wijkbewoners is groot. Sommige mensen wilden mee helpen zoeken, maar de politie adviseerde om binnen te blijven. Voor de politiehelikopter, die warmte signaleert, is het handiger als er zo min mogelijk mensen op straat zijn.’’

Ook kwamen er foto’s binnen. Bijvoorbeeld van een arrestant, die met zijn boeien om een lantaarnpaal was vastgezet. ,,We hebben in deze wijk soms last van auto- en woninginbraken. Maar zoiets als dit hebben we nog nooit meegemaakt.’’