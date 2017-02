Gemeenten bezorgd over handmatig tellen van stemmen

,,Het handmatig tellen van de stemmen heeft voor gemeenten behoorlijk wat consequenties. Het zal extra mankracht, geld en tijd gaan kosten. We willen hier daarom zo snel mogelijk met de minister in gesprek'', aldus een woordvoerster van de VNG. De organisatie betwijfelt onder meer of de voorlopige uitslag van de verkiezingen wel op dezelfde avond bekend kan worden.



De gemeenten zijn ook ontstemd omdat er vooraf geen overleg is geweest over het besluit om handmatig de stemmen te tellen. ,,We snappen de argumenten, maar we waren hier liever vooraf in gekend omdat dit flinke gevolgen heeft. Nu krijgen 388 gemeenten het zonder overleg te horen, terwijl er misschien ook andere oplossingen mogelijk waren geweest.''



Het handmatig tellen zal vooral veel werk opleveren in grote gemeenten, waar de meeste stembureaus zijn. Utrecht en Eindhoven hebben al gevraagd om meer mensen en meer geld.